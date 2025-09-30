“Tuve el privilegio de conocer a Manuel Pellegrini y me encantaría verlo en la selección chilena, sería muy lindo”

En las últimas semanas, el nombre de Manuel Pellegrini ha sido vinculado a La Roja, que sigue sin entrenador para comenzar un nuevo proceso.

Si bien, el estratega nacional tiene contrato vigente con Real Betis, desde la ANFP reconocieron que el “Ingeniero” cumple con el perfil de técnico que están buscando.

En este escenario se pronunció Gustavo Alfaro, quien clasificó a Paraguay a la Copa del Mundo 2026. De visita en nuestro país por el Mundial Sub 20, el DT del combinado paraguayo reveló su deseo por ver a Pellegrini en la banca de Chile.

“Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Manuel quiere y si el país quiere”, señaló Alfaro en diálogo con Dsports.

“Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y ha llevado el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena”, agregó el técnico argentino.

Además, el DT de Paraguay se refirió a la fuerte caída que ha sufrido La Roja en la última década. “Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía ‘¿cómo no va a estar en el Mundial?’. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó”, comentó.

“Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único. Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra”, concluyó Alfaro.