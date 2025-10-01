Jugó en San Luis, se probó en España y ahora busca brillar en Italia: “Sergio Ramos y Elías Figueroa son mis referentes”

Ángelo Vergara, defensa chileno de 21 años, se fue del país para continuar su carrera en Italia, donde hace pocos días fue anunciado como nuevo refuerzo del club Real Montepaone.

El oriundo de Viña del Mar, ex San Luis de Quillota, conversó con ADN Deportes desde tierras italianas y contó cómo surgió la posibilidad de jugar en el extranjero. También abordó sus desafíos, su experiencia en España y sus inicios en el fútbol chileno.

- De Chile, a Italia. ¿Cómo se le dio esta oportunidad?

- La oportunidad de jugar en Italia se dio gracias a una gestión que hizo Marco González con su agencia (Agenzia di Talenti). Primero llegué al club San Nicola de Chiaravalle y después fui contratado por Real Montepaone, equipo que está compitiendo en dos torneos: la Coppa Calabria y el campeonato de la Prima Categoria Girone C. El DT del equipo es italiano, se llama Alessandro Pisano.

- ¿Qué objetivos tiene en Italia?

- Mi objetivo acá en Italia es escalar de división y tratar de llegar a la Serie A.

- ¿Con quién está viviendo en Italia? ¿Ya se maneja con el idioma?

- Comparto casa con un argentino y un marroquí. Sobre el idioma, he aprendido rápido en estos casi dos meses que llevo en Italia. Al menos entiendo más de lo que hablo.

- ¿Qué le ha parecido el lugar en donde vive ahí en Italia?

- Yo estoy viviendo en la ciudad de Montepaone, en la región de Calabria. El lugar es bastante bonito. Yo siempre he vivido cerca del mar y acá también lo tengo cerca, así que me recuerda a mi casa en Chile.

- ¿Es muy diferente el fútbol de Italia?

- Hay bastante diferencia, porque en Italia tienen un estilo de juego muy marcado y es distinto al de otros países. Pero con los jugadores de mi edad siento que no hay mucha diferencia en lo físico y en lo técnico.

- ¿Cuáles son sus características como jugador?

- Soy un jugador fuerte en los duelos y bastante rápido. Soy ágil para mi posición y tengo buen timing.

- Usted también estuvo a prueba en España. ¿Qué me puede contar de esa experiencia?

- En agosto del año estuve entrenando en la sede de la Federación Española de Fútbol. Esa oportunidad también se dio gracias a Marco González y a su agencia. Fue una semana, donde entrenamos en doble turno. De esa experiencia rescato muchas cosas, conocí diferentes estilos de juego, gente de otras nacionalidades, y siento que lo hice bien durante el tiempo que estuve en España.

- Usted debutó en San Luis de Quillota, pero antes pasó por otros clubes de la Quinta Región...

- Mi carrera comenzó en Everton, desde la Sub 16. Estuve tres años ahí, pero me pilló la pandemia. Después pasé a Santiago Wanderers, donde hice una pretemporada completa, pero no quedé. Luego llegué a San Luis y ahí debuté profesionalmente con Francisco Bozán como DT. Debuté contra Magallanes en la última fecha del torneo 2024.

- ¿Por qué no continuó en San Luis de Quillota?

- No puse seguir en San Luis porque hicieron un cambio de dirigente a fin de año y luego realizaron una prueba para ver qué jugadores se quedaban. Al final, a mí y a otros compañeros nos dejaron libres.

- ¿Cuál es su mayor sueño en el fútbol?

- Mi sueño es jugar en una de las cinco ligas más importantes del mundo.

- ¿Tiene ídolos o referentes en el fútbol?

- Mi referente es Sergio Ramos, siempre me ha gustado mucho su estilo de juego. Y de Chile, Elías Figueroa, sin duda.