Este miércoles por la noche en el Viejo Continente, continuó la acción de la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League, instancia que, dentro de sus partidazos, contó con el duelo entre el FC Barcelona y el PSG.

Los ‘catalanes’, que venían de ganar en el debut, recibían en su casa nada más, ni nada menos, que al actual campeón del torneo, el PSG de Luis Enrique, que también comenzó la defensa de su título con una victoria.

En el Olímpico de Montjuic, los ‘culés’ comenzaron imponiendo sus términos: Ferrán Torres (19′) abría el marcador para el local y desataba la fiesta catalana.

Sin embargo, el actual monarca reaccionó y Senny Mayulu (38′) marcó el empate antes del descanso. Ya en el complemento, Gonçalo Ramos (90′) terminó de poner la sorpresa en España, dejando los tres puntos para los franceses.

De esta manera, ahora ambos piensan en lo que será la siguiente jornada. El cuadro catalán volverá a ser local, pero ahora ante el Olympiacos de Grecia, mientras que los franceses irán hasta Alemania para visitar al Bayer Leverkusen.

Los goles del partido

¡¡¡ARRIBA BARCELONA!!! Vitinha la regaló, recuperó Lamine Yamal y Ferrán definió para el 1-0 ante PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SMgRX4z7yg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025

¡EMPATA EL CAMPEÓN DE EUROPA! Gran jugada de Nuno Mendes, error de Cubarsí y gol de Mayulu para el 1-1 de PSG ante Barcelona.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91wjCMkqC1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025