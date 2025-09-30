El mensaje del DT de Audax por el penal que falló Eduardo Vargas en las semifinales de la Copa Chile

Audax Italiano consiguió un ajustado triunfo ante Huachipato por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Chile 2025. En codificación de local, el elenco de La Florida se impuso por 1-0, resultado que lo deja con una leve ventaja de cara a la revancha en Talcahuano.

Tras el partido, el DT del cuadro “itálico”, Juan José Ribera, salió a respaldar a Eduardo Vargas, quien pudo haber marcado el 2-0 desde el punto penal, pero su lanzamiento fue atajado por el portero Rodrigo Odriozola.

⚽🧤✖️ ¿Mal tirado o gran atajada?



Eduardo Vargas tuvo en su pie derecho extender la ventaja de Audax Italiano frente a Huachipato, pero Rodrigo Odriozola se recuperó del primer tanto y evitó el lanzamiento de Turboman.



El duelo quedó a favor de los Itálicos ante los Acereros,… pic.twitter.com/AzUOg8OQAL — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 30, 2025

“Eduardo terminó bien anímicamente. Es un jugador grande, de mucha experiencia. Me parece que hoy hizo un muy buen partido, de mucho desgaste físico, no bajó nunca la intensidad. Él también tiene sus años, eso habla bien de cómo se cuida, de su profesionalismo y de su ejemplo para el resto de sus compañeros”, señaló Ribera en conferencia de prensa.

“Hizo un gran partido, que lo pudo haber coronado con el penal, pero en el partido pasado contra Unión Española incidió mucho en el ataque, porque marcó un gol, dio una asistencia y le hicieron un penal”, agregó “JJ” sobre el aporte de “Turboman” en el juego ofensivo de su equipo.

“No sé cuántos jugadores nuestros han disputado una semifinal, esa es la realidad de nuestro equipo. Y Eduardo, junto con Leo Valencia y un par más, colaboran mucho desde ese lugar, desde el ejemplo, el profesionalismo, el querer un poco más para quedar en la historia de un club”, agregó el entrenador de Audax Italiano.

Respecto al duelo, donde se quedaron con la victoria, Juan José Ribera comentó: “Me pareció un partido apretado, muy trabajado por ambos equipos, digno de una semifinal. Nosotros como club no estamos tan acostumbrados a estas instancias, pero los muchachos hicieron un muy buen partido”.

“Nos llevamos una ventaja que tenemos que ir a defender a Talcahuano, pero la llave está absolutamente abierta”, concluyó.