Tras anuncio del Gobierno: ¿Qué es la glosa republicana y por qué genera polémica en el Presupuesto 2026 en Chile?

La discusión sobre el Presupuesto 2026 llegó con un concepto que se tomó el debate político en las últimas horas: la glosa republicana.

Esta herramienta, también llamada glosa de libre disposición, suele aparecer en las leyes de presupuesto que se aprueban al final de un gobierno y está ligada directamente con la administración entrante.

¿Por qué ahora genera polémica?

En el marco del Presupuesto 2026, el Gobierno de Gabriel Boric anunció que no incluirá la glosa republicana, siguiendo la recomendación de la Comisión de Gasto, un grupo de expertos transversales.

Según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se busca entregar a la próxima administración mayor libertad para reasignar recursos, en vez de fijar un monto específico.

La decisión generó debate porque la oposición acusa al Ejecutivo de mantener “deudas ocultas” en áreas como Vivienda, Salud y Obras Públicas. Para Chile Vamos y la candidata Evelyn Matthei, el presupuesto debe transparentar esos compromisos antes de discutirse, mientras que el oficialismo defiende que la institucionalidad fiscal chilena es sólida y transparente.

¿Qué es la glosa republicana?

En concreto, la glosa republicana es una provisión que se incluye en la Ley de Presupuestos. Consiste en destinar un monto específico de libre disposición para que el nuevo Presidente o Presidenta de la República lo use sin condicionamientos del gobierno saliente. Su finalidad es otorgar flexibilidad financiera y facilitar la instalación de la nueva gestión.

En Chile, la glosa republicana se ha utilizado en varias transiciones presidenciales recientes. El monto suele variar, pero en todos los casos se presentó como una señal de respeto institucional y gobernabilidad.

Sin embargo, no siempre ha estado libre de críticas. En ocasiones, sectores políticos han cuestionado la falta de claridad sobre el uso de esos fondos o la necesidad de que se incluyan en un marco de reglas más estrictas.

En tanto, el Gobierno confirmó que este martes 30 de septiembre, a las 22:05 horas, se emitirá por cadena nacional un mensaje del Presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto de la Nación 2026, proyecto que marcará las prioridades fiscales y sociales del país para el próximo año.