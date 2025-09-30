;

SEC aplica multa de $208 millones a Gasco por explosión en planta de Maipú

La investigación acreditó fallas de seguridad: faltó el Supervisor obligatorio y el mínimo de operarios; el siniestro de 2023 dejó dos heridos.

Mario Vergara

SEC aplica multa de $208 millones a Gasco por explosión en planta de Maipú

SEC aplica multa de $208 millones a Gasco por explosión en planta de Maipú / Diego Martin

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a Gasco con 3.000 UTM, equivalentes a casi $208 millones, por su responsabilidad en la explosión e incendio registrados en 2023 al interior de su planta de envasado de gas licuado ubicada en Maipú. La sanción llega tras una investigación administrativa que determinó incumplimientos relevantes a la normativa de seguridad vigente.

Según el expediente del regulador, en el momento del incidente no se cumplía con la dotación mínima exigida en la línea de llenado de cilindros de 45 kilos: había solo dos operarios cuando se requerían al menos tres, y además faltaba el Supervisor que debe estar presente en esa faena. La SEC también detectó otras deficiencias que, en conjunto, debilitaron los estándares de seguridad de la planta y facilitaron la ocurrencia del siniestro.

Revisa también:

ADN

El evento dejó dos personas lesionadas, quienes —de acuerdo con el regulador— afortunadamente sobrevivieron. Para la autoridad, el caso evidencia que la relajación de protocolos en instalaciones de alto riesgo tiene consecuencias concretas y exige medidas correctivas inmediatas por parte de las empresas del rubro.

“La finalidad de cumplir todas las medidas de seguridad en el manejo de combustibles es reducir riesgos y evitar accidentes. Lo fundamental es respetar la normativa vigente”, recalcó la superintendenta Marta Cabeza, al comunicar la resolución. La autoridad sostuvo que el organismo realiza fiscalizaciones constantes y periódicas a plantas de envasado e instalaciones de gas a lo largo del país.

Con esta sanción, la SEC busca reafirmar estándares y disuadir prácticas que pongan en riesgo a trabajadores y comunidades aledañas. La empresa queda obligada a corregir los hallazgos y alinear sus procesos a las exigencias regulatorias; en paralelo, el regulador adelantó que continuará con controles reforzados para verificar el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad