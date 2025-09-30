SEC aplica multa de $208 millones a Gasco por explosión en planta de Maipú

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a Gasco con 3.000 UTM, equivalentes a casi $208 millones, por su responsabilidad en la explosión e incendio registrados en 2023 al interior de su planta de envasado de gas licuado ubicada en Maipú. La sanción llega tras una investigación administrativa que determinó incumplimientos relevantes a la normativa de seguridad vigente.

Según el expediente del regulador, en el momento del incidente no se cumplía con la dotación mínima exigida en la línea de llenado de cilindros de 45 kilos: había solo dos operarios cuando se requerían al menos tres, y además faltaba el Supervisor que debe estar presente en esa faena. La SEC también detectó otras deficiencias que, en conjunto, debilitaron los estándares de seguridad de la planta y facilitaron la ocurrencia del siniestro.

El evento dejó dos personas lesionadas, quienes —de acuerdo con el regulador— afortunadamente sobrevivieron. Para la autoridad, el caso evidencia que la relajación de protocolos en instalaciones de alto riesgo tiene consecuencias concretas y exige medidas correctivas inmediatas por parte de las empresas del rubro.

“La finalidad de cumplir todas las medidas de seguridad en el manejo de combustibles es reducir riesgos y evitar accidentes. Lo fundamental es respetar la normativa vigente”, recalcó la superintendenta Marta Cabeza, al comunicar la resolución. La autoridad sostuvo que el organismo realiza fiscalizaciones constantes y periódicas a plantas de envasado e instalaciones de gas a lo largo del país.

Con esta sanción, la SEC busca reafirmar estándares y disuadir prácticas que pongan en riesgo a trabajadores y comunidades aledañas. La empresa queda obligada a corregir los hallazgos y alinear sus procesos a las exigencias regulatorias; en paralelo, el regulador adelantó que continuará con controles reforzados para verificar el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad.