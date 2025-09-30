Tragedia en vivo: Influencer muere al estrellarse su helicóptero durante una transmisión

Las redes sociales, un espacio donde vemos todo día tras días, fueron escenario de un nuevo episodio trágico marcado por la muerte de un usuario.

Fue el pasado sábado 27 de septiembre, cuando un influencer perdió la vida por un accidente que sufrió mientras transmitía en vivo.

Se trata de Tang Feiji, quien estaba realizando viajes de prueba en su helicóptero ultraligero que tenía modificaciones hechas por él mismo. Esto, en la provincia de Sichuan, China.

El hombre perdió el control de su precario vehículo bimotor de un solo asiento, haciendo que la más mínima falla se transformara en un hecho fatal.

Tal como se puede ver en el registro, las aspas se destruyeron por completo en medio de la imperfección, provocando que el sujeto y el resto de la aeronave cayeran abruptamente al suelo.

Con el pasar de los segundos, el humo que salía se convirtió en fuego. Esto, sin que Feiji diera señales de vida y tampoco sin recibir ayuda.

Fue así como el creador de contenido murió a los 55 años de edad, poniendo una vez más sobre la mesa la discusión en torno a los límites de las redes sociales y lo que cada persona pueda exhibir.

Durante la transmisión en vivo, los espectadores reaccionaron con preocupación al ver cómo la aeronave se precipitaba. Algunos comentaron “¡Salvenlo!” y “¡Llamen a emergencias!”, mientras el helicóptero se incendiaba tras el impacto.

Tang, conocido en redes como ‘Tang Aeronave’, había adquirido el helicóptero coaxial de rotores gemelos en 2024, entusiasmado por lo que podría llegar a hacer con él.

El aparato, de 115 kg y una sola cabina, podía alcanzar hasta 600 metros de altitud y velocidades superiores a 90 km/h.

A pesar de contar con solo seis horas de práctica y sin licencia de piloto, Feiji afirmaba que no era necesario contar con certificación para operar aeronaves ultraligeras.

Sin embargo, expertos en aviación señalan que incluso estos vehículos requieren licencia y registro ante las autoridades civiles, algo que hoy hace aún más eco.