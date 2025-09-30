Cada tanto, las redes sociales nos sorprenden con registros llamativos que dan mucho para hablar debido al contenido de cada publicación.

En esta oportunidad, se viralizó el video de una cámara de seguridad donde se puede ver a una serpiente de gran tamaño paseándose junto a una mujer dormida.

De manera concreta, una pitón se subió al sofá de la persona que dormía sin percatarse de su presencia. Incluso el reptil interactuó con sus pies, pero no hubo mayor problema ni enfrentamiento.

A pesar de que en las imágenes se ve cómo ella reacciona a los movimientos, continuó con su descanso mientras el animal siguió su camino libremente por el hogar.

Si bien la pitón no mostró conductas agresivas ni intención de ataque, la sola presencia en una vivienda generó controversia e hizo que hoy sea tema de conversación en redes.

Muchos usuarios recalcaron los peligros de la convivencia involuntaria con fauna silvestre en zonas urbanizadas, mientras otros señalaron la necesidad de reforzar las medidas de prevención en regiones propensas a este tipo de encuentros.

El episodio se ha convertido en una advertencia sobre cómo la naturaleza puede irrumpir en espacios considerados seguros, recordando que la vulnerabilidad humana es mayor de lo que solemos pensar.

De momento no se sabe con precisión el lugar donde ocurrió el temerario episodio.