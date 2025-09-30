Soda Stereo anuncia nueva fecha por éxito en venta de entradas: cuándo y dónde será el concierto

Un enigmático conteo regresivo en la web oficial de Soda Stereo mantenía en expectativa a los fanáticos durante días. Finalmente, se reveló el misterio: la banda ofrecerá un espectáculo el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires, bajo el concepto “Ecos”.

La cita, que reúne al difunto Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, inició su preventa el 30 de septiembre a las 10:00 horas, reservado para clientes de Banco Galicia con tarjetas Visa, quienes accedieron además a seis cuotas sin interés.

Apenas concluida esta etapa, se habilitó la venta general a través del portal oficial del Movistar Arena. La respuesta del público superó las expectativas: los tickets de la primera fecha se agotaron en poco tiempo.

Esta situación llevó a confirmar una segunda función para el 22 de marzo en el mismo recinto. “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, anunciaron desde la cuenta oficial de la banda argentina en Instagram.

Las entradas siguen disponibles en www.movistararena.com.ar, con distintos medios de pago y beneficios exclusivos para usuarios de tarjetas Visa de Banco Galicia.

Hasta ahora, Soda Stereo no ha informado sobre presentaciones en otros países. Sin embargo, en redes sociales los seguidores chilenos han insistido en que se sume una fecha en Santiago, ante la magnitud del reencuentro.