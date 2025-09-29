La cuenta regresiva para los conciertos de Dua Lipa en Chile ya comenzó. Los próximos 11 y 12 de noviembre, la cantante británica llegará al país con dos shows que sus fanáticos esperan con gran entusiasmo.

Uno de ellos es el periodista y conductor de Meganoticias, Gonzalo Ramírez, reconocido por su fanatismo hacia la artista. Durante la emisión de este viernes, su compañera Florencia Vial decidió sorprenderlo con un momento que no olvidará.

En plena transmisión en vivo, la comunicadora le mostró un video exclusivo en el que se pudo ver a Dua Lipa hablando en español: “Gonzalo un gran besito para ti”.

El registro dejó impactado al conductor, quien reaccionó sin ocultar su emoción: “Nooo, ¿pero cómo? ¿La entrevistaste, mujer? Nooo, me muero. Por favor cuenta qué pasó”.

La sorpresa se gestó luego de que Florencia Vial entrevistara a la intérprete británica albanokosovara en el marco de la gira internacional que la trae nuevamente a Chile. Tras la conversación, le pidió un saludo especial para su colega, a lo que la cantante accedió con total amabilidad.

“Yo sabía que a mi amigo y compañero le gusta muchísimo Dua Lipa, de hecho va al concierto (...) Muy amorosa Dua Lipa, estaba muy contenta de volver al país”, relató Vial frente a cámaras.

El divertido momento no tardó en llegar a las plataformas digitales de Mega, donde compartieron el video acompañado de la frase: “El verdadero favorito de Dios”.