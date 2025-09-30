El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta tarde se desarrolla un amplio operativo de la Policía de Investigaciones en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, tras la llegada de cinco ciudadanos extranjeros extraditados desde Estados Unidos.

Estas personas tendrían una presunta vinculación con delitos de crimen organizado en Chile y eventuales nexos con el Tren de Aragua.

Entre los imputados figura Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, requerido en nuestro país por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Según antecedentes extraoficiales, Benítez ya se encuentra en territorio nacional luego de ser detenido en EE.UU. gracias a una alerta de Interpol activada por el Ministerio Público y la PDI.

Fueron trasladados en caravana

La Corte de Apelaciones de San Miguel autorizó su extradición el pasado 26 de febrero, tras lo cual la Cancillería activó los protocolos establecidos en el marco del nuevo convenio judicial entre Chile y Estados Unidos.

Los cinco extraditados, trasladados bajo fuerte resguardo policial, fueron derivados mediante una caravana a un cuartel de la PDI para su empadronamiento.

Posteriormente serán puestos a disposición de Gendarmería y la justicia, a la espera de las respectivas formalizaciones por las causas que enfrentan en distintas regiones del país.