;

FOTO Y VIDEO. Amplio operativo policial recibe a los cinco extraditados desde EE.UU. por delitos ligados al Tren de Aragua: entre ellos “El Fresa”

Tras su arribo fueron llevados a un cuartel de la PDI para registro, antes de pasar a Gendarmería y enfrentar audiencias judiciales.

Martín Neut

Matías Castillo

Amplio operativo policial recibe a los cinco extraditados desde EE.UU.

Amplio operativo policial recibe a los cinco extraditados desde EE.UU.

01:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta tarde se desarrolla un amplio operativo de la Policía de Investigaciones en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, tras la llegada de cinco ciudadanos extranjeros extraditados desde Estados Unidos.

Estas personas tendrían una presunta vinculación con delitos de crimen organizado en Chile y eventuales nexos con el Tren de Aragua.

Revisa también:

ADN

Entre los imputados figura Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, requerido en nuestro país por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

ADN

Según antecedentes extraoficiales, Benítez ya se encuentra en territorio nacional luego de ser detenido en EE.UU. gracias a una alerta de Interpol activada por el Ministerio Público y la PDI.

Fueron trasladados en caravana

La Corte de Apelaciones de San Miguel autorizó su extradición el pasado 26 de febrero, tras lo cual la Cancillería activó los protocolos establecidos en el marco del nuevo convenio judicial entre Chile y Estados Unidos.

Los cinco extraditados, trasladados bajo fuerte resguardo policial, fueron derivados mediante una caravana a un cuartel de la PDI para su empadronamiento.

Posteriormente serán puestos a disposición de Gendarmería y la justicia, a la espera de las respectivas formalizaciones por las causas que enfrentan en distintas regiones del país.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad