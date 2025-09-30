;

Chile no pierde la fe pese al baño de realidad que le dio Japón en el Mundial Sub 20: “Lo vamos a dar vuelta”

“Fue un partido muy complicado. Creo que lo hicimos de la mejor manera”, dijo Sebastián Mella, uno de los pocos destacados en La Roja.

Chile vivió un baño de realidad esta noche frente a Japón en el Mundial Sub 20. Los asiáticos triunfaron 2-0 en el Estadio Nacional y la cuenta pudo haber sido peor para La Roja.

Uno de los pocos puntos altos en el equipo de Nicolás Córdova fue el arquero Sebastián Mella, quien contuvo un penal y, tras concluir el encuentro, se refirió a lo acontecido en la cancha.

“Fue un partido muy complicado. Creo que lo hicimos de la mejor manera; estoy seguro de que lo vamos a revertir”, dijo el guardameta de Huachipato en la transmisión de Chilevisión.

Sobre el remate desde los 12 pasos que atajó en el primer tiempo, señaló que “Fue una emoción linda. Se estudió y trabajó, así que feliz por eso”.

Al ser consultado por la definición ante Egipto en la última fecha, Sebastián Mella fue claro: “Estamos con tranquilidad, tenemos un buen grupo, estoy seguro de que lo vamos a dar vuelta. Hemos trabajado bien y estoy convencido de que lo vamos a revertir”, concluyó el portero nacional.

