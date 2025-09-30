Hinchas japoneses perdieron lienzos y burlas de los chilenos que salieron mal: el “Lado B” de la caída de La Roja en el Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena sub 20 sufrió este martes su primera derrota en el Mundial de la categoría tras perder con claridad ante Japón.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos parte de lo que no se vio por TV.

Hinchas japoneses perdieron lienzos en la previa

La antesala del partido estuvo marcada por un particular incidente entre los hinchas de Japón y la seguridad privada del Estadio Nacional.

En su ingreso al recinto de Ñuñoa, un grupo de fanáticos nipones fueron retenidos y sufrieron la pérdida de lienzos y otros objetos, como bolsas y botellas de agua.

A pesar de esta situación, los asiáticos igual lograron ingresar otro de los lienzos que portaban e incluso un bombo, que hicieron sentir desde el codo de la galería sur.

La “cábala” de Córdova que no funcionó

El técnico de La Roja Sub 20, que habitualmente viste de buzo, repitió el outfit del agónico triunfo sobre Nueva Zelanda. El estratega nacional lució una chaqueta y pantalón negro, acompañado de zapatillas blancas.

A diferencia del debut, el DT se mostró enérgico desde el inicio del partido, entregando instrucciones y aplaudiendo algunas jugadas, especialmente un remate de Agustín Arce que se fue por poco desviado del arco del japonés Alexandre Pisano, cuando todo estaba 0-0.

Se gritó como un gol

Un penal pudo poner en ventaja al elenco asiático en el primer tiempo, luego de una falta que cometió Matías Pérez a los 30 minutos.

Sin embargo, el meta nacional, Sebastián Mella, se lució y tapó el lanzamiento desde los doce pasos, haciendo delirar al Estadio Nacional.

La atajada fue gritada como un gol y el propio Córdova alzó sus brazos para pedir el aliento de los hinchas, que respondieron de inmediato con el clásico cántico: “Vamos chilenos”.

La burla de los hinchas chilenos a la parcialidad de Japón

Si bien en las tribunas la relación entre ambas hinchadas fue pacífica, cada vez que los japoneses tocaban el bombo, los hinchas nacionales gritaban: “Chile, Chile”, evitando que el pequeño grupo de fanáticos nipones se escucharan en el Nacional.

El llanto de Emiliano Ramos

En los minutos finales del primer tiempo, se vivió una dramática situación para La Roja.

Emiliano Ramos, afectado por una lesión muscular, se lanzó al césped y estalló en un desconsolado llanto.

El delantero de Everton fue sustituido y retirado en camilla de la cancha, donde se vio visiblemente afectado con las manos tapando su rostro.

La revancha de Japón

Con otro penal cobrado por el árbitro marroquí Jalal Jayed, los asiáticos lograron marcar el 1-0 por medio de Rion Ichihara (55′), quien esta vez no perdonó desde los doce pasos y silenció por completo al Nacional.

Todo lo sentenció Yumeki Yokoyama (82′) con un golazo desde afuera del área. Tras el tanto, Córdova no ocultó su molestia y realizó gestos de desaprobación con su cabeza, cerrando así una amarga noche en Ñuñoa.