Nicolás Jarry vuelve a jugar después de un mes y sufre duro golpe en su regreso al circuito

El tenista chileno fue eliminado en la primera ronda del Challenger de Villena, en España.

Daniel Ramírez

Después de un mes sin jugar por motivos familiares, y a raíz del nacimiento de su hija, Nicolás Jarry volvió al circuito este martes, pero con una dura derrota.

El chileno, 111° del ranking ATP, fue superado por el alemán de 22 años, Tom Gentzsch (286°), en la primera ronda del Challenger de Villena.

En un partido que duró cerca de 2 horas, el tenista germano se llevó la victoria en sets corridos de 7-6 y 6-3, avanzado a la segunda ronda del torneo que se juega en España.

De esta manera, Nicolás Jarry quedó tempranamente eliminado del Challenger de Villena y su próximo desafío será disputar la qualy del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán.

