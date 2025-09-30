Nicolás Jarry vuelve a jugar después de un mes y sufre duro golpe en su regreso al circuito / GLYN KIRK

Después de un mes sin jugar por motivos familiares, y a raíz del nacimiento de su hija, Nicolás Jarry volvió al circuito este martes, pero con una dura derrota.

El chileno, 111° del ranking ATP, fue superado por el alemán de 22 años, Tom Gentzsch (286°), en la primera ronda del Challenger de Villena.

En un partido que duró cerca de 2 horas, el tenista germano se llevó la victoria en sets corridos de 7-6 y 6-3, avanzado a la segunda ronda del torneo que se juega en España.

De esta manera, Nicolás Jarry quedó tempranamente eliminado del Challenger de Villena y su próximo desafío será disputar la qualy del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán.