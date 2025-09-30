;

Alejandro Tabilo se impone ante rival francés y clasifica al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

El chileno superó las dos rondas de la qualy y entró al main draw del torneo de tenis más importante de Asia.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / STR

Alejandro Tabilo (72°) logró clasificar al cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghái, este martes, tras superar la última ronda de la qualy, en donde venció al francés Harold Mayot (150°).

Mostrando un sólido juego, el tenista nacional se impuso ante el europeo por dos sets de 6-3 y 6-4, en una hora y 25 minutos de partido.

De esta manera, el “Jano” inscribió su nombre en el main draw del torneo de tenis más importante de Asia. Dicho certamen contará con la presencia de los mejores tenistas del mundo, como Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°), Novak Djokovic (4°), Taylor Fritz (5°), entre otros.

Ahora, Alejandro Tabilo espera por el sorteo para conocer al rival que enfrentará en la primera ronda del Masters 1.000 de Shanghái.

