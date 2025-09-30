;

La Roja Sub 20 aguardará este miércoles por la situación médica de dos de sus jugadores

Emiliano Ramos es quien parece tener la situación más compleja de los hasta ahora tres lesionados que presenta el plantel.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La Roja Sub 20 aguardará este miércoles por la situación médica de dos de sus jugadores

La Roja Sub 20 aguardará este miércoles por la situación médica de dos de sus jugadores / RODRIGO ARANGUA

La Roja Sub 20 no solo combate contra sus problemas en torno al juego en lo que va del Mundial, sino también con otro clásico lío en las selecciones nacionales: las lesiones.

En la formación titular del elenco nacional contra Japón, sorprendió la inclusión de Patricio Romero en desmedro de Nicolás Suárez en la zaga.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, un golpe en la rodilla sacó de este encuentro al defensa de Colo Colo, quien estaría disponible para el choque contra Egipto.

Sin embargo, la duda está instalada en torno a los dos jugadores que se lesionaron durante la derrota con Japón.

Matías Pérez y Emiliano Ramos abandonaron la cancha por problemas en el isquiotibial, pero la situación de ambos sería distinta a la luz de los exámenes médicos que deberán hacerse este miércoles.

En la información recabada por ADN Deportes, Matías Pérez habría sufrido un pinchazo, pero en el caso de Emiliano Ramos se teme por un desgarro que lo podría sacar del resto del Mundial Sub 20.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad