La Roja Sub 20 aguardará este miércoles por la situación médica de dos de sus jugadores / RODRIGO ARANGUA

La Roja Sub 20 no solo combate contra sus problemas en torno al juego en lo que va del Mundial, sino también con otro clásico lío en las selecciones nacionales: las lesiones.

En la formación titular del elenco nacional contra Japón, sorprendió la inclusión de Patricio Romero en desmedro de Nicolás Suárez en la zaga.

Según información de ADN Deportes, un golpe en la rodilla sacó de este encuentro al defensa de Colo Colo, quien estaría disponible para el choque contra Egipto.

Sin embargo, la duda está instalada en torno a los dos jugadores que se lesionaron durante la derrota con Japón.

Matías Pérez y Emiliano Ramos abandonaron la cancha por problemas en el isquiotibial, pero la situación de ambos sería distinta a la luz de los exámenes médicos que deberán hacerse este miércoles.

En la información recabada por ADN Deportes, Matías Pérez habría sufrido un pinchazo, pero en el caso de Emiliano Ramos se teme por un desgarro que lo podría sacar del resto del Mundial Sub 20.