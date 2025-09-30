La Roja no pudo ante Japón en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 y deposita todas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda en ganar el último partido contra Egipto.

Vicente Álvarez, quien ingresó en la segunda etapa del encuentro, fue testigo cercano del dominio nipón y, en zona mixta, apeló a la mentalidad para sacudirse del mal resultado.

“Esto ya queda atrás, ahora llegamos al hotel y comenzamos a pensar en el siguiente partido. Somos un equipo muy fuerte y unido; somos una familia. Esto lo dejamos atrás y el siguiente desafío lo vamos a enfrentar de la mejor manera”, señaló de entrada el atacante de Unión San Felipe.

“Una derrota es difícil, nos vamos con un sabor amargo, pero como dije anteriormente, somos un equipo fuerte y esta derrota no nos afecta en nada, es más, nos motiva para el siguiente partido afrontarlo con más ganas y esfuerzo”, continuó sobre la caída en el Estadio Nacional.

Al ser consultado por la falta de finiquito que mostró La Roja, respondió que “nos faltó el último detalle. Quizás eso nos cuesta más, pero se trabaja y lo vamos a seguir entrenando. Siempre queremos mejorar; esa es la mentalidad de nuestro grupo: ser fuertes de mente ante cualquier situación del partido”.

En esa línea, indicó que ya se mentalizan en la definición ante Egipto en la última fecha, donde comentó que “lo vamos a enfrentar igual que todos los partidos; vamos a ir siempre por la victoria y dando lo mejor de nosotros. Vamos a seguir mejorando para afrontarlo de la mejor manera. Desde el primer partido lo consideramos como una final”.

“Es un jugador fundamental para el equipo. Lamentamos la situación, es una pena, pero le mandamos todas las energías y siempre va a ser parte del grupo”, sentenció Vicente Álvarez sobre la lesión de Emiliano Ramos.