Un grave incidente se registró este viernes en la Municipalidad de Cabrero, región del Biobío, luego de que dos concejales protagonizaran una pelea física al término de una sesión del Concejo Municipal.

El enfrentamiento involucró a Mauricio Rodríguez (independiente) y Miguel San Martín (Partido Republicano), quienes debieron ser separados por otras personas presentes en el lugar.

De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes sociales, la discusión comenzó con un intercambio verbal que fue escalando hasta derivar en agresiones físicas entre ambos ediles. El hecho ocurrió una vez finalizada la reunión oficial del concejo y generó amplio rechazo entre autoridades comunales y vecinos. Tras el incidente, Rodríguez acudió a constatar lesiones y presentó una denuncia ante Carabineros.

El concejal independiente atribuyó el conflicto a diferencias políticas que se arrastran desde administraciones anteriores y a una serie de acusaciones que, según señaló, han circulado en redes sociales.

Rodríguez sostuvo a T13 que durante la sesión invitó a su colega a formalizar cualquier denuncia por las vías correspondientes y aseguró que reaccionó luego de recibir un golpe. Hasta ahora, San Martín no ha entregado públicamente su versión de los hechos.

La Municipalidad de Cabrero emitió una declaración condenando categóricamente lo ocurrido y recalcó que cualquier manifestación de violencia es incompatible con los principios de respeto y convivencia democrática que deben regir la función pública.

En la misma línea, el alcalde de la comuna, Yusef Sabag Araneda, lamentó la situación y afirmó que nunca antes una sesión del concejo había derivado en una agresión de esta naturaleza.

La autoridad anunció que el municipio pondrá a disposición de las instancias competentes todos los antecedentes necesarios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.