Guns N’ Roses en Chile 2025: revisa el paso a paso para nominar tu entrada en PuntoTicket

La legendaria banda Guns N’ Roses se presentará el martes 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, y los asistentes deberán cumplir con un requisito clave: nominar sus tickets antes del show.

La medida, implementada por la productora The FanLab, busca evitar la reventa y reforzar la seguridad en uno de los conciertos más esperados del año.

La productora informó que la nominación de tickets estará disponible desde el lunes 6 de octubre a las 12:00 horas en el sitio web de PuntoTicket. El proceso es obligatorio para ingresar al show y se realiza solo una vez, aunque en casos de fuerza mayor puede re-nominarse hasta 24 horas antes del evento.

Paso a paso para nominar tu entrada:

Ingresar a Puntoticket.com con RUT y contraseña.

Acceder a la sección “E-Tickets”.

Seleccionar el ticket correspondiente al concierto.

Completar los datos del asistente: nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, correo, teléfono y comuna.

Confirmar la información y descargar el E-Ticket.

El día del evento, los asistentes deberán presentar el E-Ticket nominativo junto con su cédula de identidad. Los extranjeros residentes deben usar RUT, mientras que los no residentes podrán nominar con pasaporte o DNI de su país de origen.

Con Axl Rose, Slash y Duff McKagan en escena, Guns N’ Roses promete revivir los grandes éxitos de los ’80 y ’90 en su gira mundial Because what you want N’ what you get are two completely different things. Las últimas entradas continúan disponibles en PuntoTicket.