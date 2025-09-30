;

Fiscales estadounidenses elevan solicitud detallada de prisión para Sean ‘Diddy’ Combs y piden más de 10 años

La autoridad plantea que la sentencia no debe ser inferior a 135 meses de cárcel.

El caso judicial en torno a Sean ‘Diddy’ Combs, quien fue absuelto de tráfico sexual y condenado por prostitución, sigue dando de qué hablar de cara a la sentencia final.

Hay que recordar que a comienzos de julio el abogado defensor, Mark Agnifilo,le planteó al juez que su cliente sea “puesto en libertad con las condiciones adecuadas”.

Sin embargo, su petición no fue considerada y el magistrado negó su solicitud apelando a que su libertad significa un “riesgo real”.

Bajo este escenario, durante las últimas horas los fiscales federales presentaron un escrito de 164 páginas planteando que la sentencia para el imputado no debe ser inferior a los 135 meses de cárcel.

Así, las autoridades judiciales apelan a que Combs sea condenado a un mínimo de 11 años de prisión, dando un golpe importante y una señal clara en casos donde los acusados gozan de cierto poder y fama.

Según el documento, aunque el productor musical no será sancionado por delitos de los que fue absuelto, “la condena debe considerar la forma en que cometió los crímenes”.

Un acusado sin arrepentimiento

Los fiscales remarcaron que la severidad de la condena es necesaria porque ‘Diddy’ “no muestra arrepentimiento”. Incluso, en el texto se acusa al empresario de intentar responsabilizar a sus víctimas.

“El acusado trata de presentar décadas de abuso como relaciones mutuamente tóxicas. Pero no hay nada mutuo en un vínculo donde una persona concentra todo el poder y la otra termina ensangrentada y golpeada”, señala.

Una de las voces más relevantes en el proceso ha sido Cassandra Ventura, ex pareja de Sean. En una carta enviada al juez Arun Subramanian, pidió que la sentencia refleje “la realidad de las pruebas y de mi experiencia como víctima”.

“Sus abogados dicen que es un hombre cambiado y que quiere orientar a abusadores. Esto me resulta repugnante; él no dice la verdad. El manipulador, el agresor, el abusador y el tratante que conocí sigue siendo la misma persona”, escribió Ventura.

Petición de la defensa

Como respuesta ante lo último, el equipo legal de Sean Combs solicitó que la pena no supere los 14 meses de prisión, argumentando que ya ha sufrido suficiente.

En su carta sostienen que el músico debe ser sentenciado exclusivamente por lo que el jurado determinó: transporte interestatal de adultos con fines de prostitución, delito contemplado en la Ley Mann.

También se presentaron cartas de apoyo de la rapera Yung Miami, del productor Dallas Austin y de reclusos que participaron en el curso ‘Free Game’ que Combs dicta en prisión, quienes afirmaron que el programa les dio “propósito” y cambió su perspectiva de vida.

La sentencia definitiva se dará a conocer este viernes 3 de octubre.

