República Dominicana excluye a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas / JORGE LUIS BANOS

El Gobierno de República Dominicana anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la Cumbre de las Américas, que se realizará bajo la presidencia pro tempore del país caribeño.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el documento, la exclusión se enmarca en las normas que rigen la participación de los países en la Cumbre en un contexto de polarización política regional.

“La no invitación (…) constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, indica la Cancillería.

El comunicado subraya que la medida no afecta las relaciones bilaterales. Con Cuba, el Gobierno dominicano mantiene un vínculo “histórico y sólido”; con Nicaragua, destaca la cooperación en organismos multilaterales.

Además, con Venezuela, recuerda que las relaciones diplomáticas fueron suspendidas tras el desconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales en ese país.

Recordemos que la Cumbre de las Américas, es uno de los principales espacios de diálogo político en la región. Por ello, la Cancillería dominicana aseguró que el objetivo es crear condiciones para un diálogo, priorizando la participación de la mayoría de los Estados miembros.