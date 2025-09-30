;

Escala real en Chile: un hombre apostó $30 mil y ganó más de 170 millones de pesos, este fue su truco

El ganador de una partida de póker en Casino Monticello —quien obtuvo la codiciada escalera real— reaccionó con notable serenidad.

Mario Vergara

Un jugador asiático, de entre 35 y 40 años, se llevó un pozo progresivo de $176.275.500 en una mesa de póker de Casino Monticello tras ligar una escalera real. El ganador mantuvo la calma mientras el croupier —que recién volvía a su puesto tras un accidente— no escondía los nervios por el pago histórico en su mesa.

La proeza llegó con una apuesta mínima: $10.000 para recibir cartas, $20.000 para jugar contra la banca y, clave, un “seguro” opcional de $500 que habilita el progresivo. Con las cartas 10, J, Q, K y As del mismo palo sobre el paño, el pago se disparó hasta la millonaria cifra.

Según relataron supervisoras de mesa, el equipo pidió al croupier permanecer sereno mientras se cumplían los protocolos de verificación y pago del premio, dada la magnitud del pozo y por ser su primera participación en una entrega tan alta.

El gerente general de Monticello, Manuel Rojas, felicitó al nuevo millonario y recordó que el recinto ya había otorgado en agosto un premio de $300 millones, el más alto en mesas desde la postpandemia.

Monticello subrayó su compromiso con el Juego Responsable —es la primera cadena de casinos en Latinoamérica certificada por G4— y se prepara para celebrar su 17° aniversario en octubre, con una agenda de espectáculos, gastronomía y juegos.

