Desempleo baja en Chile en el trimestre junio-agosto: los motivos / David Cortes Serey

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,6% durante el trimestre junio – agosto de 2025, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el INE.

La cifra registró un descenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,9%, influida por las personas inactivas habituales (0,8%) e iniciadoras (22,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo. En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, disminuyendo 0,5 pp. en un año.

Alza de personas ocupadas e informalidad

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%).

Pese a que sigue alta, una buena noticia es que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en 12 meses. Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%).