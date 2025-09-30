El actor Gary Oldman figuró en la lista de personalidades británicas que fueron distinguidas este martes por el rey Carlos III de Inglaterra con el título de Caballero del Imperio Británico.

La distinción la recibió en una ceremonia en el Castillo de Windsor por una trayectoria que le ha llevado a interpretar papeles tan dispares como el del primer ministro británico Winston Churchill o el de Sid Vicious, miembro de la banda The Sex Pistols.

También Gary Oldman destacó recientemente en la pequeña pantalla al encarnar a un agente secreto en la serie ‘Slow Horses’, en un rol que ya exploró como el inolvidable espía George Smiley en el filme ‘El topo’.

Este último personaje le valió sendas candidaturas al mejor actor en los premios Oscar y los británicos Bafta , galardones que finalmente ganó en 2018 de la mano de Churchill en ‘Las horas más oscuras’.

Entre los condecorados se encuentra la actriz Samantha Morton, candidata dos veces al Oscar y ganadora de un Bafta, quien recibirá de manos del monarca la Orden del Imperio Británico.