El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó este martes en Ciudadano ADN la polémica por el futuro de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), en momentos en que el Congreso se prepara para la discusión del Presupuesto 2026.

El secretario de Estado fue categórico: “El CAE tal como está no es sostenible y, por tanto, hay una necesidad de cambiarlo. No es una opción negarse a este debate, es una obligación”.

Según explicó, la deuda estudiantil no solo afecta a cientos de miles de familias, muchas de ellas sin título profesional, sino que también ejerce una presión insostenible sobre las finanzas del Estado.

“Es tremendo el impacto que tiene el CAE en el presupuesto de educación (...) Chile invierte más de un 6% del PIB en educación, uno de los porcentajes más altos de la OCDE, y aun así no alcanza porque los recursos están mal distribuidos”, agregó.

El ministro defendió la propuesta de condonación como una medida que permitiría racionalizar el gasto público y liberar recursos para fortalecer otras áreas, especialmente la educación parvularia.

El integrante del Gobierno reconoció, sin embargo, que la discusión no será sencilla. “Hay que reconocer que los votos en términos cuánticos no están (...) y como no es una opción negarse a este debate, entonces facilitémonos la conversación, busquemos los acuerdos razonables, hagan los puntos necesarios para que todos estemos tranquilos", expresó.