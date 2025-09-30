;

Dirigentes en Villarrica buscan retirar nombre de Bernarda Vera de memorial para víctimas de la dictadura

Esto luego de que la mujer, que figura como detenida desaparecida en Chile, fuera sorprendida viviendo en Argentina.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

Con molestia reaccionaron dirigentes sociales en Villarrica, región de La Araucanía, luego de que se revelara que Bernarda Vera Contardo, quien figura como detenida desaparecida en Chile desde 1973, fuera sorprendida viviendo en Argentina.

Esto porque en el ingreso a la ciudad existe un memorial de víctimas de la dictadura, en el cual se recuerda a 38 personas desaparecidas, entre ellas, Bernarda Vera.

Por lo mismo, y según pudo conocer Radio ADN, los dirigentes estarían evaluando retirar su nombre del memorial.

La versión oficial, consignada en el Informe Rettig, establecía que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973.

Sin embargo, otras fuentes planteaban que había logrado escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde fue nacionalizada en 1984. Su paradero en Argentina fue constatado por un equipo de Chilevisión.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa” investigación administrativa del Programa de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, iniciada en 2024 a raíz del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del “episodio Liquiñe”, donde surgieron incongruencias en algunos testimonios.

