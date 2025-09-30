;

Corte Suprema descarta remoción del ministro Antonio Ulloa por falta de cuórum

El proceso comenzó en septiembre tras vincular al magistrado al “Caso Audios” con el abogado Luis Hermosilla, investigación que incluyó el allanamiento de su oficina por la PDI e incautación de dispositivos electrónicos.

Nelson Quiroz

Francisca Carvajal

Juez Antonio Ulloa

Juez Antonio Ulloa / Agencia UNO

La Corte Suprema determinó este martes que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, no será removido de su cargo, luego de que la votación en el pleno no alcanzara el cuórum constitucional requerido.

La ministra vocera del máximo tribunal, Soledad Melo, informó que, conforme al artículo 80 de la Constitución, el magistrado continuará en funciones.

El proceso de remoción de Ulloa se inició en septiembre, tras revelarse su vinculación con el abogado Luis Hermosilla en el denominado “Caso Audios”, el mismo que involucra también a la ministra Verónica Sabaj. La investigación surgió luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) allanara la oficina de Ulloa en el Palacio de Tribunales, incautando dispositivos electrónicos que fueron incorporados a la indagatoria.

Ulloa se encontraba suspendido de sus funciones mientras se desarrollaba la investigación disciplinaria y penal. La apertura del cuaderno de remoción contemplaba un plazo de cinco días para que presentara descargos, tras lo cual el presidente de la Corte Suprema convocaría a una audiencia de pleno para determinar los pasos siguientes.

Sin embargo, la decisión de este martes dejó sin efecto cualquier avance hacia su destitución definitiva debido a la falta de apoyo suficiente entre los miembros del tribunal.

