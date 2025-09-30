;

VIDEOS. En La Roja afirman que el arbitraje fue factor en la derrota ante Japón: “Los penales no debieron cobrarse”

Mario Sandoval no se sintió menos que los nipones en el desarrollo del encuentro, mientras que Felipe Faúndez apuntó directo contra el juez marroquí.

Javier Catalán

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

La Roja vivió una noche complicada este martes en el Estadio Nacional, viéndose totalmente dominada por Japón en el segundo partido del Grupo A del Mundial Sub 20.

Pese a la derrota frente al combinado asiático, los dirigidos por Nicolás Córdova no se han mostrado vencidos mentalmente por el resultado. Mario Sandoval y Felipe Faúndez son muestra de ello y, en zona mixta, se mostraron optimistas de cara al duelo decisivo ante Egipto.

“Fue algo normal, nomás. Solo fueron un poco superiores a nosotros. Estamos bien preparados mentalmente para afrontar lo que sea”, comenzó diciendo el volante de Audax Italiano sobre el nivel de los nipones.

Acerca de la falta de finiquito que mostró La Roja y el bajo partido en ese aspecto de Juan Francisco Rossel, añadió: “Al ‘Pancho’ hay que apoyarlo como sea, porque lo que está haciendo él es un esfuerzo impresionante”.

En esa línea, Faúndez analizó: “No concretamos en ataque y no estuvimos sólidos. En el primer tiempo tuvimos ocasiones, creo que sometimos a Japón y les jugamos de igual a igual. Los dos penales les abrieron el partido”.

Además, el lateral de O’Higgins criticó el arbitraje del marroquí Jalal Jayed: “Para mí son roces de fútbol y no debieron ser cobrados los penales, pero los árbitros son quienes toman las decisiones”, sentenció.

