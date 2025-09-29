;

Cyber Monday 2025: Se proyectan más de 2.400 vacantes temporales con sueldos que podrían superar los $850 mil pesos

El esperado evento va más allá de las ofertas en venta.

El auge del comercio electrónico no solo dispara las ventas en fechas como Cyber Monday, sino que también genera un importante impulso en la creación de empleo temporal.

Para este 2025, se proyecta que Chile contará con más de 2.400 vacantes, con sueldos que podrían alcanzar los $870.000, según informó Eurofirms Group, multinacional especializada en gestión de talento.

Los puestos ofrecidos van desde operadores de picking en bodega y ayudantes de producción, hasta cargos administrativos en logística, reflejando la demanda creciente en la cadena de distribución y abastecimiento durante estas jornadas de alto consumo.

De acuerdo con la compañía, el 80% de las vacantes se concentrará en logística, un 15% en producción y el 5% restante en otras áreas operativas.

Vanesa Rosales, Líder de Servicios Transitorios de Eurofirms Group, señaló que, “a pesar de un contexto económico aún desafiante, vemos positivas señales para el empleo temporal".

“Este sigue siendo una alternativa eficiente para responder a las demandas estacionales del mercado, ofreciendo oportunidades laborales ágiles y con rápida inserción”, agregó.

La Región Metropolitana será nuevamente el epicentro de la demanda laboral, concentrando un 80% de las contrataciones. El resto se repartirá entre la Región de Ñuble y Concepción.

El crecimiento sostenido del comercio online ha convertido al Cyber Monday en un evento de alto impacto para el empleo temporal, superando incluso picos de contratación de fechas tradicionales como Fiestas Patrias o Navidad.

Eurofirms Group destaca que la proyección para 2025 mantiene un volumen de contrataciones similar al año anterior, reflejando la estabilidad de este mercado estacional.

Para quienes estén interesados en postular, la compañía recomendó reforzar los equipos y conocer las alternativas disponibles a través de su sitio web: www.eurofirms.cl.

