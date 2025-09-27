;

Cyber Monday 2025: ¿A qué hora comienza y cuántos días dura el evento de ofertas en Chile?

Durante las jornadas diversas marcas ofrecerán descuentos en miles de productos. Estos son los detalles.

El Cyber Monday 2025 en Chile está a la vuelta de la esquina, alzándose como la gran oportunidad para comprar diversos productos con descuento a través de internet.

En detalle, el evento de comercio electrónico se entenderá por tres días a partir de este lunes 6 de octubre y hasta el miércoles 8 del mismo mes.

Durante esas jornadas, diversas marcas ofrecerán mercancías con precios rebajados que difícilmente se ven en otros puntos del año. El llamado de expertos ha sido a cotizar con antelación y no dejarse llevar por la tentación súbita.

Tal como ocurrió en su versión anterior, todo comenzará a las 00:00 horas del próximo lunes y durará hasta las 23:59 horas del miércoles.

Por el momento no se han confirmado las marcas que dirán presente en la edición, pero se proyectaron unos 600 comercios, al igual que en instancias ya vividas.

Alguna de las categorías disponibles serán: Automotriz; Deportes y Outdoor; Multitiendas y Supermercados; Tecnología; Vestuario y Calzado; Viajes y Turismo; entre otras.

