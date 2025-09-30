¿Cuándo empieza a aplicarse el IVA por las compras por plataformas extranjeras? Se trata del 19% reflejado en el monto total

Desde hace ya un tiempo se viene hablando sobre la nueva normativa que aplicará el 19% de IVA a todas las compras realizadas en plataformas extranjeras por montos de hasta 500 dólares (equivalentes a $477.500).

La medida, afectará a los consumidores chilenos y seguramente verá un efecto en cada servicio, entrará en vigencia en menos de un mes.

Según confirmó el Servicio de Impuestos Internos (SII) el impuesto comenzará a regir el próximo 25 de octubre. Siendo una fecha que marcará un antes y un después.

Hasta ahora, los pedidos internacionales de menos de $41 dólares ($39.155) llegaban libres de impuestos. Para montos superiores, se exigía el pago del 6% de arancel aduanero más IVA.

Con la nueva regulación, este beneficio se elimina, afectando a sitios como Aliexpress, Amazon, eBay, Shein y Temu.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Carolina Saravia, directora (s) del SII, explicó que el cambio busca estandarizar la carga tributaria dentro del mercado que ha ido ganando cada vez más terreno en el país.

“La fórmula es que todos los productos adquiridos en plataformas extranjeras, que tengan un valor de hasta $500 dólares y cuya empresa esté inscrita en nuestro país, van a incorporar directamente el 19% en el valor de la compra”, explicó.

Para ejemplificar la aplicación del IVA y cómo lo verán incluidos los usuarios: un par de audífonos que hoy cuesta $40 dólares ($38.200) pasará a $45.458 pesos con IVA.

De todas formas, Saravia remarcó un punto ‘a favor’ de esta mecánica. Y es que los artículos ya vendrán con el impuesto cancelado, lo que permitirá un despacho más ágil.

“Esos productos, cuando ingresen al país, llegarán con su obligación tributaria cumplida y serán entregados directamente a los consumidores. Esto acorta el proceso”, asegura.