Bombazo en el mundo de los videojuegos y la tecnología: Electronic Arts cambia de dueños mediante una millonaria compra

Electronic Arts (EA), la histórica desarrolladora detrás de sagas como FIFA (FC), The Sims y Battlefield, pasará oficialmente a ser propiedad de un consorcio de inversores liderado por el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, acompañado por Silver Lake y Affinity Partners.

La transacción, que alcanzó un valor aproximado de $55.000 millones de dólares, se posiciona como una de las adquisiciones apalancadas más grandes registradas en el mercado tecnológico global.

El acuerdo contempla una compra total del capital de EA a $210 dólares por acción, en un movimiento financiado íntegramente en efectivo.

El PIF, que ya contaba con un 9,9% de participación en EA, fortalece así su apuesta por diversificar la economía saudí con foco en la industria creativa y los videojuegos.

No es la primera vez que el fondo soberano invierte en la industria gamer. También mantiene posiciones en compañías como Capcom y Nintendo, consolidando su presencia en un sector en constante expansión.

Creando experiencias para “las próximas generaciones”

Tras el anuncio, el director ejecutivo de Electronic Arts, Andrew Wilson, destacó el papel de los equipos creativos de la compañía y el impacto que tiene esta operación.

“Nuestros equipos han brindado experiencias extraordinarias a cientos de millones de fans y han creado algunas de las franquicias más icónicas del mundo. Este momento es un gran reconocimiento a su notable labor”, señaló.

Wilson agregó que la alianza con el consorcio inversor abrirá nuevas oportunidades para “crear experiencias transformadoras que inspiren a las próximas generaciones”, subrayando la intención de mantener la innovación y expandir la influencia de la compañía en el entretenimiento interactivo.

Un hito en la industria gamer

El cierre de la compra de EA no solo refuerza la relevancia estratégica de la compañía en el ecosistema digital, sino que marca un precedente en la historia reciente del mercado.

Según The Wall Street Journal, la magnitud de la operación despertó el interés de múltiples firmas de inversión en los últimos días, antes de concretarse como uno de los mayores acuerdos vinculados al gaming y la tecnología.

Aunque el control accionarial cambia, la empresa aseguró que la continuidad de su dirección y el foco en la creatividad seguirán siendo pilares en esta nueva etapa.