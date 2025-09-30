Chile avanza hacia la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa permite la interrupción hasta las 14 semanas de gestación, dando un paso relevante en el avance de los derechos reproductivos en Chile.

Lo anterior, busca garantizar el acceso a esta prestación dentro del sistema de salud, estableciendo plazos definidos y mecanismos que aseguren atención en el menor tiempo posible.

Cabe destacar que el proyecto responde a un compromiso del Presidente Gabriel Boric anunciado en la Cuenta Pública 2024.

La discusión parlamentaria se da en un contexto de creciente preocupación por la salud pública y la clandestinidad en torno al aborto.

Y representa un intento del Estado por garantizar un acceso seguro y regulado a este derecho, con miras a reducir desigualdades y riesgos asociados a prácticas inseguras.

Por su parte, diversas organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han manifestado su apoyo a la iniciativa, mientras que sectores conservadores han expresado su rechazo.