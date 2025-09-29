Pronostican río atmosférico extremo: se esperan hasta 350mm lluvia en la zona austral de Chile / Sergio Formoso

El sur de Chile se prepara para un evento climático extremo. Un río atmosférico categoría 4 impactará esta semana en la zona austral y podría dejar más de 350 milímetros de lluvia.

Al respecto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por lluvias moderadas a fuertes, advirtiendo riesgos de crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y acumulación de nieve.

En comunas como Aysén, Cochrane, O’Higgins y Campos de Hielo Norte se esperan hasta 45 mm diarios, mientras que en sectores cordilleranos podrían registrarse 80 cm de nieve por jornada.

Modelos internacionales coinciden en que los montos más altos se concentrarán en el sur de Aysén, con acumulados de 300 a 400 mm durante la semana.

Las precipitaciones se extenderán entre lunes y jueves principalmente en forma líquida. Desde el viernes, con la llegada de aire frío, se prevé un cambio a nevadas en la cordillera, lo que complicará aún más la situación en la Patagonia.

Cambio extremo de temperatura

Mientras tanto, según Meteored, el centro y norte de Chile vivirán un escenario opuesto. Entre miércoles y jueves se esperan máximas de 31 a 33 °C en valles interiores de la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso.

En el norte grande, localidades como Sierra Gorda y María Elena llegarán a 34 °C, y Pica y Pozo Almonte alcanzarán entre 29 y 31 °C.

Este repunte será breve: el ingreso de aire frío desde el viernes hará descender las temperaturas en la zona central, con máximas de 25 °C y hasta 15 °C el fin de semana.

El inicio de octubre estará marcado por extremos lluvias históricas en el sur y calor inusual en el centro y norte. Por ello, las autoridades llaman a la población da mantenerse atenta a las alertas meteorológicas.