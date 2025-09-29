;

Pronostican río atmosférico extremo: se esperan hasta 350mm lluvia en la zona austral de Chile

De acuerdo a la DMC, el inicio de octubre estará marcado por cambios extremos en las temperaturas.

Javiera Rivera

El sur de Chile se prepara para un evento climático extremo. Un río atmosférico categoría 4 impactará esta semana en la zona austral y podría dejar más de 350 milímetros de lluvia.

Al respecto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por lluvias moderadas a fuertes, advirtiendo riesgos de crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y acumulación de nieve.

En comunas como Aysén, Cochrane, O’Higgins y Campos de Hielo Norte se esperan hasta 45 mm diarios, mientras que en sectores cordilleranos podrían registrarse 80 cm de nieve por jornada.

Modelos internacionales coinciden en que los montos más altos se concentrarán en el sur de Aysén, con acumulados de 300 a 400 mm durante la semana.

