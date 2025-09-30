Durante la jornada de este martes, desde la Clínica Universidad de Los Andes, los doctores encargados del caso de Patricio Toledo, quien se desplomó mientras jugaba el “Adiós Capitanes” en el Claro Arena, entregaron detalles de la evolución del arquero.

El cardiólogo Dante Linderfjeld conversó con ADN Deportes, donde abordó el avance en la recuperación del “Pato” y reconoció el gran actuar de los jugadores que le brindaron los primeros auxilios.

“Don Patricio está evolucionando bien. Obviamente, después de todo lo acontecido, sigue siendo un paciente de cuidado y está en la unidad de cuidados intensivos. La idea es completar estas 72 horas de observación para verificar que no exista ninguna complicación postinfarto, pero clínicamente él se ve muy bien. De acuerdo a los exámenes, la evolución ha sido satisfactoria”, comenzó diciendo el médico.

“Ha sido formidable la recuperación después de abrir la coronaria, pero sigue siendo un paciente crítico, que debe estar bajo observación. Una vez que se cumplan estos cuidados, podremos dar un informe más detallado y posteriormente un alta”, agregó sobre su positivo avance.

Acerca de las maniobras cardiorrespiratorias que aplicaron los jugadores de la UC en plena cancha al percatarse de la situación de Toledo, agradeció lo hecho por los exfutbolistas. “Lo que hicieron los jugadores en cancha y los paramédicos que llegaron después cumplió un rol importante, porque permitió preservar el corazón y el cerebro. Cada minuto que pasa, más se daña el corazón”, recalcó.

“Muchas veces sucede que los pacientes pueden tener situaciones de riesgo sin darse cuenta. Pueden ser hipertensos y tener colesterol alto sin saberlo, además de los factores genéticos. Él era muy deportista, pero tenía el colesterol elevado”, sentenció el doctor Dante Linderfjeld sobre las razones de por qué Patricio Toledo sufrió este infarto, pese a ser una persona que se cuida y hace deporte.