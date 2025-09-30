;

VIDEOS. Nueva Zelanda refrenda su buen nivel ante Chile y suma su primera victoria en el Mundial Sub 20

En una rápida reacción, los oceánicos revirtieron el marcador para imponerse a Egipto.

Carlos Madariaga

Nueva Zelanda refrenda su buen nivel ante Chile y suma su primera victoria en el Mundial Sub 20

Nueva Zelanda refrenda su buen nivel ante Chile y suma su primera victoria en el Mundial Sub 20 / VICTOR HUENANTE

En el inicio de la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20, Nueva Zelanda demostró por qué complicó a Chile en la jornada inaugural y se impuso sorpresivamente a Egipto.

Los africanos salieron a la cancha del Estadio Nacional, decididos a enmendar el rumbo tras su derrota inicial ante Japón.

Fue así como apenas transcurrían cinco minutos de juego cuando Kabaka abrió la cuenta para Egipto con un remate desde fuera del área.

Sin embargo, en una rápida reacción, Nueva Zelanda demostró que sus pasajes de buen juego en el debut con Chile no fueron casualidad.

Así las cosas, al minuto 13, Luke Brooke-Smith; y a los 16, Tze-xuan Loke, revirtieron el marcador en favor de los oceánicos.

En el segundo tiempo, Egipto buscó de a poco el empate, pero sin demasiada profundidad, propiciando insólitas situaciones como la del arquero de Nueva Zelanda, Henry Gray, que gritó estruendosamente cuando un rival le tocó la cabeza, aunque fue una evidente exageración.

Los africanos insistieron, apelando a eventuales errores defensivos de su rival, como pasó ante Chile, pero terminaron lamentando el 2-1 que los deja prácticamente eliminados. En tanto, Nueva Zelanda sumó sus primeros tres puntos y le mete presión a La Roja de cara a su juego con Japón.

