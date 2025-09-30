;

Llegan a Chile cinco extraditados desde Estados Unidos, incluido “El Fresa”, acusado del crimen de Ronald Ojeda

El canciller Alberto van Klaveren confirmó que los imputados llegarán al Grupo 10 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

Cinco sujetos extraditados desde Estados Unidos arriban la tarde de este martes a Chile para enfrentar a la justicia por delitos de crimen organizado.

Entre ellos se encuentra Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, acusado de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio en el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

El canciller Alberto van Klaveren confirmó que los imputados llegarán a bordo de un avión de la Fuerza Aérea al Grupo 10, a eso de las 20:30 horas, destacando la cooperación estrecha con las autoridades estadounidenses.

“Uno de ellos es requerido por la Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa por la muerte del exteniente Ojeda”, señaló en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el secretario de Estado.

Los otros cuatro extraditados, todos ciudadanos venezolanos, enfrentan cargos por homicidio calificado, sicariato, secuestro extorsivo y asociación ilícita, en distintas regiones del país. Varios de ellos son sindicados como miembros o colaboradores del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en Chile.

Con la llegada de “El Fresa”, ya son 25 los sujetos en territorio nacional por el caso Ojeda. En total, la cifra de personas identificadas y vinculadas al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano asciende a 29, considerando a cuatro fugados en el extranjero que esperan proceso de extradición.

