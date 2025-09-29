;

VIDEO. Voraz incendio estructural consume recinto comercial en Independencia: hay dos personas con quemaduras

Bomberos de 14 compañías trabajan para controlar las llamas que han afectado al menos seis locales. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona.

Martín Neut

Matías Castillo

Voraz incendio estructural consume recinto comercial en Independencia

Un incendio estructural de gran magnitud afecta esta tarde un recinto comercial ubicado en la intersección de Avenida Independencia con calle Carrión, en la comuna de Independencia.

Las llamas, que ya consumieron al menos seis locales, son combatidas por 14 compañías de bomberos y 19 vehículos de emergencia, ante el riesgo de propagación a comercios cercanos.

ADN

Dos personas resultaron con quemaduras. La más grave fue trasladada al Hospital Indisa y la otra al Hospital San José.

Testigos relatan escenas de pánico, con vecinos y trabajadores escapando por las ventanas del segundo piso para ponerse a salvo.

El incendio se produce frente al Campus Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y debido a la emergencia el tránsito en la zona fue suspendido por el Ministerio de Transportes.

