;

“Una excepción”: Ministerio de Justicia aclara caso de detenida desaparecida reportada viva en Argentina

Además, señalaron que no se trata del único caso detectado y que ambos ya están siendo investigados por el organismo.

Cristóbal Álvarez

Imagen Referencial

Imagen Referencial

Durante este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió al reportaje que reveló que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) registrada como detenida desaparecida desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina.

La versión oficial, consignada en el Informe Rettig, establecía que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973. Sin embargo, otras fuentes planteaban que logró escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde fue nacionalizada en 1984. Su paradero en Argentina fue constatado por un equipo de Chilevisión.

Desde la cartera explicaron que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa” investigación administrativa del Programa de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, iniciada en 2024 a raíz del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del “episodio Liquiñe”, donde surgieron incongruencias en algunos testimonios.

Los detalles

Revisa también:

ADN

Ante esas inconsistencias, detallaron que el Programa remitió oficios a distintas instituciones —PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR— entre mayo y agosto de 2024, sin obtener antecedentes. En abril de 2025 volvió a solicitarse información y en mayo de ese año Suecia entregó por primera vez documentos vinculados al caso.

El ministerio precisó que la información recibida “no es concluyente” para acreditar que la persona identificada como Bernarda Vera sea efectivamente la víctima calificada por la Comisión Rettig, al carecer de trazabilidad documental y datos biométricos. Aun así, los antecedentes fueron remitidos al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, quien abrió un cuaderno reservado.

“Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”, señaló la cartera.

El ministerio añadió que este trabajo permitió también relevar el caso de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de Arica, que fue calificado por la Comisión Rettig, pero quedó fuera de los registros oficiales por un error de transcripción. Ambos casos ya fueron informados a tribunales.

Además, el ministerio subrayó que la investigación seguirá con “el mismo rigor y responsabilidad” y criticó que la cobertura televisiva omitiera la información entregada previamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de Chilevisión.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad