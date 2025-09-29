;

Esposo de senadora Provoste sufre encerrona cuando iba a buscarla al aeropuerto: robo fue avaluado en 40 millones

La víctima también sufrió el robo de su anillo matrimonial. A través de redes sociales, la parlamentaria detalló que su esposo se encuentra “adolorido por lo vivido”.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

En las últimas se reportó que el esposo de la senadora Yasna Provoste, Mauricio Olagnier, sufrió una violenta encerrona cuando se dirigía a buscar a la parlamentaria al Aeropuerto de Santiago.

De acuerdo a la denuncia del afectado, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la caletera de Américo Vespucio, donde fue interceptado por un vehículo, del cual bajaron seis sujetos con armas de fuego.

Luego lo agredieron en su cabeza con la empuñadura de una de las armas y lo obligaron a descender, sustrayéndole su anillo matrimonial y un teléfono celular, huyendo en ambos automóviles. Olagnier avaluó lo robado en $40.000.000.

“Él se encuentra bien...”

Mediante redes sociales, la senadora Yasna Provoste entregó detalles sobre el estado de salud de su esposo. “Él se encuentra bien. Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama”, escribió.

“Aunque adolorido por lo vivido, gracias a Dios está bien y acompañado de nosotros como familia (...) Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas”, añadió.

