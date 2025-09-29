“Un día 25...”: Francisca Crovetto anuncia el nacimiento de su primer hijo con emotivas fotografías

La tiradora olímpica Francisca Crovetto, campeona de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció a través de sus redes sociales la llegada de su primer hijo.

La noticia fue compartida con una emotiva publicación en Instagram, donde expresó la felicidad que vive junto a su pareja, el músico Juan “Ethereal” Francisco González.

“Un día 25 🍀 nuestra guagua decidió llegar al mundo, en un parto precioso con el mejor compañero que puedo tener @juanethereal ❤️”, escribió Crovetto, acompañando sus palabras con una fotografía íntima del momento.

El nacimiento se da en un período muy significativo para la deportista, que cumplió un año desde la histórica jornada en la que obtuvo la primera medalla de oro olímpica para Chile en tiro skeet (4 de agosto del 2024).

Getty Images / Michael Reaves Ampliar

Hace algunas semanas, Crovetto había contado en entrevista con ADN TOP cómo vivió su embarazo en paralelo a la preparación física, señalando que “era un año destinado a esto”.

Además, destacó la importancia de la actualización de la Beca Proddar, que ahora incorpora beneficios especiales para padres deportistas, lo que facilitará su futuro retorno a la alta competencia.

Con este nuevo capítulo en su vida, la campeona olímpica ya proyecta compatibilizar la maternidad con el deporte, con miras a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.