;

“Un día 25...”: Francisca Crovetto anuncia el nacimiento de su primer hijo con emotivas fotografías

La campeona olímpica de tiro skeet compartió la noticia más feliz de su vida TRAS cumplir un año de su histórica medalla en París.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

La tiradora olímpica Francisca Crovetto, campeona de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció a través de sus redes sociales la llegada de su primer hijo.

La noticia fue compartida con una emotiva publicación en Instagram, donde expresó la felicidad que vive junto a su pareja, el músico Juan “Ethereal” Francisco González.

“Un día 25 🍀 nuestra guagua decidió llegar al mundo, en un parto precioso con el mejor compañero que puedo tener @juanethereal ❤️”, escribió Crovetto, acompañando sus palabras con una fotografía íntima del momento.

Revisa también

ADN

El nacimiento se da en un período muy significativo para la deportista, que cumplió un año desde la histórica jornada en la que obtuvo la primera medalla de oro olímpica para Chile en tiro skeet (4 de agosto del 2024).

ADN

Getty Images / Michael Reaves

Hace algunas semanas, Crovetto había contado en entrevista con ADN TOP cómo vivió su embarazo en paralelo a la preparación física, señalando que “era un año destinado a esto”.

Además, destacó la importancia de la actualización de la Beca Proddar, que ahora incorpora beneficios especiales para padres deportistas, lo que facilitará su futuro retorno a la alta competencia.

Con este nuevo capítulo en su vida, la campeona olímpica ya proyecta compatibilizar la maternidad con el deporte, con miras a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad