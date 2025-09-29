Durante este lunes, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió en ADN Hoy a la tramitación de la reforma a la ley que establece multas por no votar, el debate sobre el voto de extranjeros y la inminente presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para viabilizar los dos proyectos. Por un lado, el que repone la multa, con un techo de 1,5 UTM para quienes no concurran a votar en estas elecciones. Y, por otro lado, la reforma constitucional que eleva los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer el derecho a sufragio en todas las elecciones: pasar de cinco años de residencia temporal a diez años de avecindamiento desde la residencia definitiva”, detalló.

Adicionalmente, explicó que la última reforma de 2022, que estableció el voto obligatorio, cambió en el artículo 15 la palabra “ciudadanos” por “electores”. “Ahora se suprime también la palabra ‘electores’ para que sea la propia ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios la que determine el monto y el ámbito de aplicación”, puntualizó.

Consultada por si existen los votos necesarios para aprobar la votación de hoy, sobre la multa por no votar, la ministra respondió que “esperamos que sí. Hemos trabajado mucho para ello. El acuerdo implica las dos votaciones: la ley de multas y la reforma constitucional. Sabemos que esta última requiere aún más votos, pero hemos desplegado todas las conversaciones para viabilizar ambos proyectos”.

“Lo ideal habría sido votar antes, pero los tiempos legislativos son los que son. Yo también habría esperado que la reforma de pensiones no tardara diez años en materializarse . No es lo deseable, pero precisamente por eso es importante despachar estos proyectos hoy, para dar certeza a la ciudadanía respecto de las reglas del juego en el próximo proceso eleccional”, añadió.

Presupuesto 2026 y tensiones previas

Además, la ministra abordó el proyecto de Ley de Presupuestos, que debe presentarse, a más tardar mañana, para iniciar su discusión el 1 de octubre. Aunque el ministro de Hacienda ya adelantó algunos lineamientos, los cuestionamientos de la candidata Evelyn Matthei sobre el déficit fiscal tensionaron el ambiente y condicionaron el respaldo de la oposición.

“La ley de presupuesto es una de las leyes más importantes. Muchas veces parece lejana, porque es muy técnica, pero en la práctica refleja las prioridades del Gobierno para el año siguiente. Yo esperaría que primero conozcamos el presupuesto, porque hoy estamos ‘calentando motores’ con afirmaciones o acusaciones que no se condicen con la realidad” , planteó la ministra.

“ Nosotros hemos actuado con transparencia. Tal como lo han respondido las carteras, respecto de Vivienda y otros casos puntuales, y como señaló ayer el ministro Grau, Chile tiene una institucionalidad fiscal sólida. Eso lo reconocen incluso las clasificadoras de riesgo internacionales en sus informes recientes”, insistió.

En esa línea, subrayó: “Esperamos que el debate parlamentario se dé con total transparencia, con todos los antecedentes sobre la mesa. El Consejo Fiscal Autónomo participará, y los parlamentarios y sus asesores podrán conocer la información. Queremos un debate institucional y serio”.