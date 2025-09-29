Sigue la acción del Mundial Sub 20 de Chile y, durante la jornada de este lunes, Francia debutó con una trabajada victoria ante una batalladora Sudáfrica.

En el encuentro jugado en El Teniente de Rancagua, “Le Bleus”, que parten como grandes favoritos para quedarse con el torneo, tuvieron que esperar hasta el final para romper la resistencia africana.

Pese a un primer tiempo marcado por las imprecisiones francesas, los europeos lograron ponerse en ventaja con una anotación de Anthony Bermont a los 28 minutos, quien aprovechó un rebote dentro del área para sacar una volea imposible de contener para el arquero rival.

¡GOOOL DE FRANCIA!



Anthony Rubén aprovechó un rebote que dio Fletcher Smythe-Lowe y anotó el 1-0 ante Sudáfrica por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/DTWCNeG0fI — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025

Sudáfrica encontró rápidamente el empate mediante un penal concedido tras la utilización de la tarjeta verde por parte de su entrenador. El encargado de transformar el penal en gol fue Jody Lee, a los 33 minutos.

¡SUDÁFRICA IGUALÓ LAS ACCIONES!



De penal, Jody Ah Shene anotó el 1-1 ante Francia por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/e0DNSQib4I — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025

En la segunda mitad, los franceses continuaron dominando las acciones, pero no lograban romper la defensa africana, hasta que Lucas Michal desenredó todo con una tremenda jugada individual a los 79 minutos.

U20 Dünya Kupasında Fransa’nın sol kanat oyuncusu Lucas Michal mükemmel bir gol attı.



Oyuncu Monaco’da forma giyiyor, 2005’li. pic.twitter.com/TdXsQnaWAk — İlyasCB (@Fenerbook1) September 29, 2025

Con su triunfo, Francia queda como líder momentáneo del Grupo E, a la espera de lo que hagan Estados Unidos y Nueva Caledonia más tarde. Sudáfrica, en tanto, se queda en el fondo.