VIDEOS. Francia se estrena con trabajada victoria ante una batalladora Sudáfrica en el Mundial Sub 20 de Chile
El talento individual de los europeos marcó la diferencia en el cotejo.
Sigue la acción del Mundial Sub 20 de Chile y, durante la jornada de este lunes, Francia debutó con una trabajada victoria ante una batalladora Sudáfrica.
En el encuentro jugado en El Teniente de Rancagua, “Le Bleus”, que parten como grandes favoritos para quedarse con el torneo, tuvieron que esperar hasta el final para romper la resistencia africana.
Pese a un primer tiempo marcado por las imprecisiones francesas, los europeos lograron ponerse en ventaja con una anotación de Anthony Bermont a los 28 minutos, quien aprovechó un rebote dentro del área para sacar una volea imposible de contener para el arquero rival.
Sudáfrica encontró rápidamente el empate mediante un penal concedido tras la utilización de la tarjeta verde por parte de su entrenador. El encargado de transformar el penal en gol fue Jody Lee, a los 33 minutos.
En la segunda mitad, los franceses continuaron dominando las acciones, pero no lograban romper la defensa africana, hasta que Lucas Michal desenredó todo con una tremenda jugada individual a los 79 minutos.
Con su triunfo, Francia queda como líder momentáneo del Grupo E, a la espera de lo que hagan Estados Unidos y Nueva Caledonia más tarde. Sudáfrica, en tanto, se queda en el fondo.