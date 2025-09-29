;

“El que no va rapidito, queda afuera”: en Rancagua explican qué pasó con cancha que se iba a usar para el Mundial Sub 20

El Monasterio Celeste y el Centro Deportivo Patricio Mekis fueron los recintos escogidos para que las selecciones entrenen en la región de O’Higgins.

Este lunes comienzan a disputarse los partidos del Mundial Sub 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua, lugar donde jugarán las selecciones de Sudáfrica, Francia, Estados Unidos y Nueva Caledonia.

El Monasterio Celeste y el Centro Deportivo Patricio Mekis fueron los recintos escogidos para que las selecciones entrenen en la región de O’Higgins. Y en la elección, quedó fuera el Estadio Municipal Nororiente de ANFA, ubicado en Rancagua. Si bien, dicha cancha también se iba a utilizar como centro de entrenamiento, terminó siendo descartada porque los arreglos no se ejecutaron a tiempo.

No se lograron terminar algunos trabajos que se debían realizar, obviamente que eso es lamentable, pero en estos temas el que no va rapidito, va quedando afuera. Eso es lo que pasó en esta situación”, explicó el gerente general de O’Higgins FC, Ricardo Boudon, en diálogo con la prensa local.

“Los arreglos eran en el exterior y en los camarines. El alcalde igual buscó la manera de poder solucionar el tema, pero los tiempos no daban”, agregó Boudon.

“No se logró, pero buscamos la manera de subsanar y cumplir los objetivos que nos han planteado. Este Mundial es una fiesta para toda la región y obviamente para la comuna de Rancagua, que es la sede”, concluyó.

