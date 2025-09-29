Matthei advierte millonarias deudas en el sector salud y exige claridad al Gobierno: “Esa información es imprescindible para tomar buenas decisiones”

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, alertó sobre una deuda de unos 500 millones de dólares en el sector salud y pidió al Gobierno entregar información “mínima, obvia y natural” de cara a la tramitación del Presupuesto 2025.

“Mi intención no es pelear con el Gobierno, ni con los ministros, ni con nadie, mi intención es que tengamos la información que es absolutamente imprescindible para tomar buenas decisiones”, señaló.

Matthei explicó que la deuda incluye compromisos con proveedores, clínicas y laboratorios, y que su desconocimiento “hace imposible tener un buen manejo del Presupuesto”.

Deuda con la salud pública

Paula Daza, vocera del comando, detalló que parte de la deuda afecta directamente la atención hospitalaria: “Estos son insumos y dispositivos médicos que usan los hospitales públicos y esto está afectando no solamente a instituciones que proveen estos servicios, sino también a la salud pública”.

Añadió que, estas deudas ascienden a “ 72 millones de dólares, hay 8 millones de deuda oculta, significan que son servicios que se han prestado, sin embargo, no tienen una orden de compra”.

El comando de Matthei propone reconocer la deuda total, establecer un programa extraordinario de regularización con cronograma público, reforzar el presupuesto 2025 y garantizar trazabilidad única de la deuda.

A mediano y largo plazo plantea reformas al modelo de compras, instrumentos financieros para dar liquidez a hospitales, reservas estratégicas de insumos y un rediseño estructural con trazabilidad digital.