“Esto ya es un éxito...”: José Antonio Kast resta importancia a baja en última encuesta presidencial

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió este lunes a los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que lo muestran con un leve retroceso en las preferencias presidenciales, bajando un punto hasta el 23%.

Lejos de mostrarse preocupado, el postulante a La Moneda de extrema derecha aseguró que su candidatura mantiene una línea de trabajo clara y que los sondeos, más allá de las cifras específicas, confirman un escenario favorable para la oposición.

Agencia Uno / Hans Scott Ampliar

“Si hay alguien que ha sido consistente, he sido yo. En las buenas y en las malas. Sean buenas o malas las encuestas, seguimos haciendo el trabajo igual”, señaló en un punto de prensa.

El exdiputado insistió en que las mediciones deben leerse en un contexto más amplio: “Esto ya es un éxito. Porque lo que anuncian las encuestas es que el próximo gobierno va a hacerlo de derecha. Ratifica nuestro trabajo permanente. Y desde el primer día hemos dicho que quien pase a segunda vuelta contará con nuestro apoyo”.

Consultado por el ascenso de Evelyn Matthei, quien en la misma encuesta subió un punto y alcanzó un 17%, Kast prefirió destacar la labor de su contendora más que entrar en polémicas. “La felicito, que siga trabajando”, comentó, en tono distendido.

El sondeo de Cadem mostró además a Jeannette Jara (PC) liderando las preferencias de primera vuelta con un 26%, seguida por Kast y Matthei. En la expectativa presidencial, sin embargo, el republicano aún encabeza con un 39% de menciones como el candidato más probable para llegar a La Moneda, por delante de Jara (31%).