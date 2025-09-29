;

“Esto ya es un éxito...”: José Antonio Kast resta importancia a baja en última encuesta presidencial

El candidato presidencial de extrema derecha minimizó su baja en Cadem y afirmó que los sondeos ratifican un escenario favorable para su sector.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió este lunes a los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que lo muestran con un leve retroceso en las preferencias presidenciales, bajando un punto hasta el 23%.

Lejos de mostrarse preocupado, el postulante a La Moneda de extrema derecha aseguró que su candidatura mantiene una línea de trabajo clara y que los sondeos, más allá de las cifras específicas, confirman un escenario favorable para la oposición.

ADN

Agencia Uno / Hans Scott

“Si hay alguien que ha sido consistente, he sido yo. En las buenas y en las malas. Sean buenas o malas las encuestas, seguimos haciendo el trabajo igual”, señaló en un punto de prensa.

Revisa también

ADN

El exdiputado insistió en que las mediciones deben leerse en un contexto más amplio: “Esto ya es un éxito. Porque lo que anuncian las encuestas es que el próximo gobierno va a hacerlo de derecha. Ratifica nuestro trabajo permanente. Y desde el primer día hemos dicho que quien pase a segunda vuelta contará con nuestro apoyo”.

Consultado por el ascenso de Evelyn Matthei, quien en la misma encuesta subió un punto y alcanzó un 17%, Kast prefirió destacar la labor de su contendora más que entrar en polémicas. “La felicito, que siga trabajando”, comentó, en tono distendido.

El sondeo de Cadem mostró además a Jeannette Jara (PC) liderando las preferencias de primera vuelta con un 26%, seguida por Kast y Matthei. En la expectativa presidencial, sin embargo, el republicano aún encabeza con un 39% de menciones como el candidato más probable para llegar a La Moneda, por delante de Jara (31%).

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad