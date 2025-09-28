Mayoría de los chilenos considera un “orgullo” la candidatura de Bachelet a la ONU, según Cadem
Un 77% de los encuestados declaró estar al tanto del anuncio realizado por el Presidente Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente al 28 de septiembre, reveló un alto nivel de conocimiento y apoyo ciudadano a la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de Naciones Unidas, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU.
De acuerdo con el sondeo, un 77% de los consultados aseguró haber escuchado o sabido del anuncio de La Moneda, mientras que un 23% no estaba al tanto.
Al ser consultados sobre si su eventual elección representaría un orgullo para el país, un 57% respondió afirmativamente, frente a un 42% que no lo considera así. Solo un 1% no supo o no respondió.
Revisa también
En cuanto al respaldo político, un 54% de los encuestados cree que los candidatos presidenciales de oposición deberían apoyar la nominación de Bachelet en el organismo internacional, mientras que un 43% se mostró en desacuerdo.
Los resultados se conocen en medio de un debate político marcado por el rol internacional de Chile y el liderazgo de la expresidenta, dos veces jefa de Estado y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Elección presidencial
En paralelo, Cadem también midió la carrera presidencial. En un eventual escenario de primera vuelta, Jeannette Jara alcanza un 26% de las preferencias, seguida de cerca por José Antonio Kast con un 23% (bajando un punto) y Evelyn Matthei con un 17% (subiendo un punto).
Más atrás aparecen Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 5%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%.
En la expectativa presidencial, Kast lidera con un 39% de menciones como el candidato que llegará a La Moneda, seguido por Jara con un 31%. Matthei alcanza un 8%, Kaiser un 6% y Parisi un 5%.