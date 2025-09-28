Escándalo total en El Internado: Reportan que dos participantes del reality de Mega se escaparon del programa

El Internado todavía no empieza sus grabaciones en Perú y ya sumó su primera gran polémica. Una que tiene a dos de sus rostros castigados por indisciplina.

Resulta que el medio El Filtrador reveló que en el nuevo reality de Mega había quedado la grande el pasado viernes.

Esto porque dos de los famosos que fueron convocados para ser parte del espacio, animado por Tonka Tomicic, infringieron las reglas.

¿Qué pasó en El Internado?

Así, el portal indicó que "el influencer Otakin y el histórico bailarín Maluco rompieron las reglas, se escaparon de la concentración en Perú y fueron castigados por la producción".

“Ambos concursantes decidieron abandonar los hoteles donde se hospedan todo el elenco para carretear en la noche limeña”, añadieron.

Sin embargo, el jolgorio les duró poco, ya que “la producción del programa se percató de la ausencia y los descubrió, aplicando una sanción inmediata”.

¿Y cuál fue el castigo? La prohibición de salir de sus respectivas habitaciones, a la espera del inicio de las grabaciones este lunes 29 de septiembre.