VIDEOS. Argentina presenta su candidatura a quedarse con el Mundial Sub 20 tras sólida victoria sobre Cuba

Alejo Sarco fue la figura en el Elías Figueroa en un encuentro donde los ‘trasandinos’ jugaron con 10 casi todo el partido.

Gonzalo Miranda

Argentina venció cómodamente a Cuba por el Mundial Sub 20

Argentina venció cómodamente a Cuba por el Mundial Sub 20 / Hector Vivas - FIFA

Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso fue testigo de otro partidazo donde Argentina no lo pasó nada bien ante Cuba, pese a ganar.

Apenas iniciado el encuentro, Alejo Sarco (3′) abrió el marcador para los ‘trasandinos’ y se venía una jornada tranquila. Sin embargo, Santiago Fernández se fue expulsado a los 10 minutos, dejando el resto del encuentro con un jugador menos a su equipo.

Pese a la desventaja numérica, el mismo Alejo Sarco (40′) anotó el segundo tanto con un certero cabezazo para marcar el segundo. Karel Pérez (45′+4) antes del descanso, le dejó emoción al complemento.

Sin embargo, los centroamericanos no fueron capaces de alcanzar el empate pese a jugar con uno más, y, por el contrario, solo recibieron otor gol en el cierre del encuentro: Ian Subiabre (90′) estructuró el definitivo 3-1.

Finalizado el encuentro, el Grupo D queda encabezado por Argentina e Italia con tres puntos, mientras que Australia y Cuba tendrán que esperar hasta la segunda jornada para anotarse sus primeras unidades.

En la próxima fecha, los europeos desafían a los centroamericanos, mientras que los oceánicos se verán las caras con el campeón del mundo, ambos encuentros en Valparaíso.

Los goles de Argentina sobre Cuba en el Mundial Sub 20

