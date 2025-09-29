;

“No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa”: indignación en vecinos de La Pintana tras muerte de TENS en feroz tiroteo

Christopher Barrientos fue alcanzado por una bala en la cabeza cuando iba a tomar la micro rumbo al Hospital Barros Luco.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

“No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa”: indignación en vecinos de La Pintana tras muerte de TENS en feroz tiroteo

“No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa”: indignación en vecinos de La Pintana tras muerte de TENS en feroz tiroteo

02:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Pintana vuelve a estar marcada por la violencia. La tarde del domingo, un joven técnico en enfermería de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en el sector de General Arriagada con pasaje El Cabildo, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

La víctima, identificada como Christopher Andrés Barrientos Sosa, se dirigía a tomar la micro que lo llevaría al Hospital Barros Luco, donde debía cumplir con su práctica profesional.

La noticia ha conmocionado profundamente a la comunidad. Vecinos del sector expresaron su dolor y frustración ante la inseguridad que, según ellos, se ha vuelto habitual en la comuna.

Revisa también

ADN

Siempre pasa lo mismo, no tenemos seguridad. No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa. Esto le pasó al amigo de mi hijo y estamos súper choqueados, porque él era un joven tranquilo, no hacía daño a nadie, solo iba camino a su práctica”, relató una residente.

“Necesitamos más colaboración de Carabineros, más protección, porque no sabemos si salimos vamos a regresar. Pedimos justicia para su familia, porque es devastador perder a un hijo en estas condiciones”, agregó la vecina.

ADN

ADN

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Omar Mérida, informó que el joven fue alcanzado por disparos dirigidos contra otra persona que huía de sus atacantes. La investigación quedó en manos del ECOH y la Policía de Investigaciones, que trabaja para dar con los responsables.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad