“No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa”: indignación en vecinos de La Pintana tras muerte de TENS en feroz tiroteo

La Pintana vuelve a estar marcada por la violencia. La tarde del domingo, un joven técnico en enfermería de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en el sector de General Arriagada con pasaje El Cabildo, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

La víctima, identificada como Christopher Andrés Barrientos Sosa, se dirigía a tomar la micro que lo llevaría al Hospital Barros Luco, donde debía cumplir con su práctica profesional.

@ECOH_FiscaliaRM investiga junto a @PDI_CHILE el homicidio de un estudiante TENS, quien se dirigía a realizar turno en su práctica profesional y recibió un impacto balístico tras quedar en la línea de fuego de desconocidos, que iniciaron una balacera en la comuna de La Pintana. pic.twitter.com/K7NJb37Gyp — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) September 29, 2025

La noticia ha conmocionado profundamente a la comunidad. Vecinos del sector expresaron su dolor y frustración ante la inseguridad que, según ellos, se ha vuelto habitual en la comuna.

“Siempre pasa lo mismo, no tenemos seguridad. No sabemos si nuestros hijos van a llegar a casa. Esto le pasó al amigo de mi hijo y estamos súper choqueados, porque él era un joven tranquilo, no hacía daño a nadie, solo iba camino a su práctica”, relató una residente.

“Necesitamos más colaboración de Carabineros, más protección, porque no sabemos si salimos vamos a regresar. Pedimos justicia para su familia, porque es devastador perder a un hijo en estas condiciones”, agregó la vecina.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Omar Mérida, informó que el joven fue alcanzado por disparos dirigidos contra otra persona que huía de sus atacantes. La investigación quedó en manos del ECOH y la Policía de Investigaciones, que trabaja para dar con los responsables.